Трамп прокомментировал идею демократов сократить финансирование полиции

Президент США Дональд Трамп считает, что идея демократов о сокращении финансирования полиции повлечет за собой проигрыш соперника действующего американского лидера на выборах и позволит Трампу переизбраться на второй срок. Таким мнением он поделился в ходе митинга в Аризоне, который транслировался на странице Белого дома в Facebook.

По его словам, в администрации президента ему также сказали, что демократы намерены упразднить полицию. «Я спросил: "Что они собираются сократить и упразднить?". Мне сказали: "Полицию". И я ответил: "О, это прекрасно! Я только что выиграл выборы!"» — прокомментировал идею демократов Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что грядущие выборы станут самыми сфальсифицированными в истории США. По мнению президента, к таким результатам приведет возможность голосовать по почте.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.

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