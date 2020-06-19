Трамп захотел выпустить ролик о связи Байдена с бен Ладеном

Президент США Дональд Трамп появился в подкасте Triggered своего сына Дональда Трампа-младшего, где заявил о намерениях сделать рекламный ролик, в котором утверждается, что лидер «Аль-Каиды» (международная террористическая группировка, запрещена в РФ) Усама бен Ладен поддерживал наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Слова американского лидера передает Forbes.

Трамп прокомментировал секретные документы, изъятые во время ликвидации Усамы бен Ладена в мае 2011 года, которые впервые были опубликованы The Washington Post в 2012 году. Согласно им, террорист планировал убить Барака Обаму, занимавшего на тот момент пост главы Белого дома, чтобы Байден вступил в должность президента США и погрузил Соединенные Штаты в кризис. «Мы собираемся немедленно сделать рекламный ролик об этом, если это правда», — заявил Трамп.

Затем Трамп-младший в качестве подарка ко Дню отца обнародовал ролик, в котором называет Байдена «кандидатом Китая, кандидатом Ирана и кандидатом Усамы».

Ранее 19 июня сообщалось, что выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты страны от Демократической партии может произойти 20 августа. Ожидается, что процедура становления состоится в последний день общенационального съезда демократов в Милуоки (штат Висконсин).

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента.

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