Названы сроки становления Байдена официальным соперником Трампа

Выдвижение бывшего вице-президента США Джо Байдена кандидатом в президенты страны от Демократической партии может произойти 20 августа. Приблизительные сроки назвали источники телеканала CNN.

Ожидается, что процедура становления состоится в последний день общенационального съезда демократов в Милуоки (штат Висконсин), который пройдет 17 — 20 августа. Скорее всего, Байден будет на съезде в последний день его работы, отмечают источники. Ожидается, что именно тогда его объявят официальным соперником нынешнего президента США Дональда Трампа.

CNN пишет, что программа проведения мероприятия еще дорабатывается из-за пандемии COVID-19. Руководство Национального комитета Демократической партии планирует, что в дни работы съезда пройдут отдельные мероприятия в городах США: среди них Шарлотт, Детройт, Филадельфия и Финикс. Прямая трансляция будет идти в Милуоки. По словам источников, длительность мероприятий пришлось сократить, однако союзники Байдена рассчитывают на то, что крупнейшие американские телеканалы будут передавать съезд по несколько часов каждую ночь.

6 июня стало известно, что Байден получил достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты. Он набрал 1993 голоса при необходимой поддержке 1991 делегата. Его ближайший соперник, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил 1042 голоса. Однако он еще в апреле отказался от дальнейшей борьбы.

Официальные кандидаты от Демократической и Республиканской партий США должны быть выдвинуты на национальных съездах, которые пройдут с 17 по 20 и с 24 по 27 августа соответственно. Нынешний глава государства Дональд Трамп является безоговорочным лидером среди республиканцев.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. Согласно последним данным опроса Университета Монмута, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента.

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