Байдена предупредили о возможной потере голосов чернокожих

Более 50 левых организаций подписали письмо, адресованное бывшему вице-президенту США Джо Байдену, с критикой его предложений относительно охраны правопорядка. Они заявили, что политик рискует потерять поддержку чернокожего населения на грядущих выборах, если не изменит свою политическую позицию. Об этом сообщает New York Post.

В письме либеральные группы призывают Байдена принять более прогрессивную программу в попытках устранить то, что они называют ущербом, причиненным его историей в сенате США. «Как предполагаемый кандидат в президенты от Демократической партии [США] вы несете моральную ответственность в этот момент. Исправление причиненного вами вреда — важный первый шаг, но этого уже недостаточно», — говорится в письме.

Его авторы отметили, что политик принял некоторые позитивные позиции, в том числе призыв к федеральному запрету на полицейские удушения, но заявили, что и этого далеко не достаточно. «Вы должны выдвинуть новаторскую и всеобъемлющую платформу полицейской и уголовной юстиции, которая поменяет наш подход к общественной безопасности и позволит процветать темнокожим общинам, в частности», — говорится в письме.

В ответ на гибель афроамериканцев Джорджа Флойда и Райшарда Брукса по всей стране начались протесты и беспорядки, призывающие к справедливости. Многие прогрессивные группы начали требовать, чтобы федеральные, штатные и местные органы власти сократили бюджет органов правопорядка и использовали эти средства для обогащения борющихся общин меньшинств.

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Кандидат от демократов выступил против сокращения бюджета органов правопорядка. Кампания Байдена потребовала 300 миллионов долларов дополнительных средств для федеральной программы по охране общественного порядка, созданной им в сенате США в 1994 году. План обнародовали в июле прошлого года, но он был подвергнут более тщательному изучению в связи с вновь появившимися призывами к более драматичной и существенной реформе уголовного правосудия. После убийства Флойда Байден также пообещал создать комиссию по надзору за национальной полицией в течение первых 100 дней своего президентства.

Однако в письме либеральные группы утверждают, что политик подрывает их усилия по сокращению бюджета полиции своими призывами к увеличению федеральных расходов на правоохранительную деятельность. Группы также предупредили Байдена, что если он не учтет этот момент, то рискует лишиться поддержки чернокожих граждан на ноябрьских выборах. «Нам нужно руководство, которое будет бороться каждый день, чтобы привести эту страну в соответствие с ее высшими идеалами. Мы рассчитываем на то, что вы продемонстрируете это лидерство», — заявили они.

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