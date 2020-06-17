Священник назвал рабство благословением для белых и был обруган

Пастор мегацеркви в американском городе Атланта, штат Джорджия, Луи Гиглио (Louie Giglio) назвал рабство благословением для белых и был обруган пользователями соцсетей, которые посчитали его расистом. Об этом в среду, 17 июня, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, во время воскресной проповеди в своей церкви священник обратился к теме расизма и протестов, которые проходят в городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, скончавшегося в результате грубых действий полицейских при его задержании. В частности, пастор оценил роль рабства в истории американского общества.

«Мы пониманием проклятие, которым было рабство, белые люди понимают. И мы говорим, что это было плохо. Но мы упускаем то, каким благословением было рабство, которое фактически создало основу для мира, в котором живут белые люди», — заявил Гиглио.

После этого пастора раскритиковали в соцсетях. Некоторые пользователи отметили, что своим высказыванием он практически приравнял привилегии, которыми белое население необоснованно пользуется в расистском обществе, к Божьему дару. В свою очередь профессор Антея Батлер (Anthea Butler) из Университета Пенсильвании пояснила, что подобная риторика характерна для многих американских евангелистов с момента возникновения работорговли в США.

На фоне волны критики Гиглио принес извинения за свои слова. Он отметил, что таким образом просто хотел лучше объяснить своим прихожанам, что привилегии, которыми пользуется белое население, реальны.

Как пишет The Washington Post, ранее Гиглио уже оказывался в центре скандала. Так, в 2013 году он должен был принять участие в церемонии инаугурации 44-го президента США Барака Обамы, дав ему свое благословение, однако был вынужден отказаться от этого после того, как стало известно, что в 1990-х годах в одной из своих проповедей он заявил, что «быть геем — это греховный выбор» и что геи «никогда не смогут войти в Царство Божие».

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