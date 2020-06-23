Байден принял предложение о дебатах и раскритиковал Трампа

Кампания бывшего вице-президента США Джо Байдена заявила, что он обязуется участвовать в трех дебатах, и раскритиковала призывы советников главы Белого дома Дональда Трампа провести дополнительные дебаты, отметив непостоянную позицию американского лидера по данному вопросу. Об этом пишет The Washington Post.

В письме кампании Байдена, написанном ее руководителем Джен О'Мэлли Диллон (Jen O’Malley Dillon), говорится, что кандидат от Демократической партии США будет участвовать в дебатах, уже запланированных комиссией, которые состоятся 29 сентября, 15 октября и 22 октября. Пока еще не названный напарник Байдена примет участие в вице-президентских дебатах 7 октября: «Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Дональдом Трампом в серии из нескольких дебатов, которые американцы привыкли ожидать от своих лидеров; мы надеемся, что президент Трамп не нарушит эту традицию и не извинится за отказ принять участие».

«Любые "дебатные предложения" вместо этого являются просто попыткой сменить тему, избежать дебатов или создать отвлекающую "дискуссию о дебатах"», — добавила она.

Письмо пришло через несколько дней после того, как главные помощники Трампа, включая бывшего мэра Нью-Йорка и нынешнего советника президента США Рудольфа Джулиани, начали настаивать на четырех дебатах и ​​призвали провести их раньше, чем обычно, чтобы американцы, проголосовавшие досрочно, могли продуманно принять свои решения. Данный шаг был предпринят вслед за тем, как в декабре прошлого года Трамп предположил, что может полностью пропустить сезон всеобщих дебатов.

Директор по коммуникациям Трампа Тим Мёрто прокомментировал письмо Байдена, обвинив политика в попытке избежать дебатов с Трампом: «Совершенно очевидно, что помощники Джо Байдена боятся отправить своего кандидата без сценария и телесуфлера, — сказал Мурто. — Более ранний и более длительный график дебатов необходим, чтобы американцы могли видеть четкую разницу между энергичным руководством президента Трампа и запутанными извиваниями Байдена».

В начале ноября 2020 года в Америке пройдут 59-е выборы президента США.

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