Трамп придумал совместное прозвище для Обамы и Байдена

Президент США Дональд Трамп придумал для бывшего главы государства Барака Обамы и своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена совместное прозвище. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава США раскритиковал экономическую программу, которую реализовывали Обама и Байден, который при нем занимал пост вице-президента. Трамп заявил, что она шла вразрез с интересами простых американских рабочих. При этом он отметил, что для удобства называет экс-президента и его соратника Обайден.

Отмечается, что Трамп известен своей любовью давать прозвища. Так, своего главного соперника на выборах он часто называет «сонный Джо».

Ранее сообщалось, что Трамп решил найти новое обидное прозвище Джо Байдену. Команда президента пришла к выводу, что давняя кличка «сонный Джо» не работает на антирейтинг Байдена. Новая стратегия президента — закрепить в сознании американцев образ Байдена как человека, якобы страдающего маразмом.