Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса». Такое мнение он высказал, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, передает ТАСС.

По словам Трампа, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров. «Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (лидер Северной Кореи) Ким Чен Ын, (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган — все они «шахматисты мирового класса», — отметил президент. Он добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, так как его лучшие годы в политической карьере «не были такими уж замечательными».

Ранее сообщалось, что Трамп придумал для бывшего главы государства Барака Обамы и своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии Джо Байдена совместное прозвище. Он отметил, что для удобства называет экс-президента и его соратника Обайден, а также раскритиковал экономическую программу, которую они реализовывали.