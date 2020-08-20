Обама объявил Трампа врагом демократии

Президент США Дональд Трамп — враг демократии, готовый уничтожить ее в Америке. Об этом на виртуальном съезде Демократической партии США заявил бывший глава государства Барак Обама, его речь публикует у себя The New York Times.

«Эта администрация показала, что готова уничтожить нашу демократию, если это потребуется для победы. Так что нам придется ее укреплять», — цитирует издание слова Обамы.

Всего слово «демократия» используется 18 раз в 19-минутной речи. По мнению бывшего американского лидера, нынешний не пытается расти над собой, чтобы быть президентом, и трудится только над собственной выгодой и интересами других богачей, презирая при этом демократические институты.

Опираясь на это, Обама призвал избирателей голосовать за противника Трампа — демократа Джо Байдена. В той же речи он назвал его своим братом и заявил, что в случае избрания Байден сможет вывести страну из смутных времен.

Ранее Трамп заявил, что его приходу к власти поспособствовало то, что Обама не справлялся со своей работой. Он отметил, что если бы Обама и Байден выполняли обязанности надлежащим образом, он не стал бы баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным службы SSRS, за демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей.