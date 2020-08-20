Обама назвал президентство Трампа реалити-шоу и посчитал Байдена своим братом

Бывший президент США Барак Обама сравнил президентство нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа с реалити-шоу и дал наивысшую оценку качествам бывшего вице-президента своей администрации Джозефа Байдена, назвав его своим братом. Об этом сообщает ТАСС.

Бывший глава государства впервые обрушился с критикой на своего преемника, таким образом нарушив обещание не переходить на личности, данное в 2016 году.

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По мнению Обамы, Трамп не проявил интереса ни к работе, ни к стараниям найти общий язык, ни к использованию силы своих полномочий ради помощи кому-нибудь, кроме него самого и его друзей. Как пояснил бывший лидер страны, Трамп считает свое президентство неким реалити-шоу, которым «можно пользоваться с тем, чтобы привлечь к себе интерес, которого он жаждет».

При этом Обама похвалил Байдена, отметив его стойкость, умение сопереживать, уважительное отношение к людям и верность завету своих родителей. «Когда я приступил к поиску своего вице-президента 12 лет назад, я не ожидал, что в конце концов найду брата», — признался бывший президент. Он назвал Байдена и его соратницу в предвыборной борьбе Камалу Харрис способными положить конец «смутному времени» в США.

Ранее Трамп заявил, что его приходу к власти поспособствовало то, что Обама не справлялся со своей работой. Он отметил, что если бы Обама и Байден выполняли обязанности надлежащим образом, он не стал бы баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным службы SSRS, за демократов готовы отдать голоса 50 процентов респондентов. Трамп и действующий вице-президент Майкл Пенс набрали 46 процентов голосов потенциальных избирателей.