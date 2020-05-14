Появились доказательства слежки Обамы и Байдена за советником Трампа

Появились доказательства слежки представителей администрации предыдущего президента США Барака Обамы, включая бывшего вице-президента Джо Байдена, за членами команды нынешнего лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает National Public Radio.

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл опубликовал письмо, в котором говорится о запросах Байдена, глав ЦРУ Джона Бреннана, ФБР Джеймса Коми и директора разведки Джеймса Клаппера секретных данных о советнике по национальной безопасности Трампа Майкла Флинна. Это происходило с 8 ноября 2016 года по 31 января 2017 года.

Теперь республиканцы-сенаторы хотят установить, для чего администрация Обамы следила за Флинном, учитывая, что его вскоре обвинят в тайных связях с Россией после разговора с послом Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года.

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Трамп после появления этой информации написал в Twitter одно слово: «OBAMAGATE!» (скандал, связанный с Обамой, по аналогии с Уотергейтским, в результате которого ушел в отставку 37-й президент США Ричард Никсон).

Ранее в США закрыли уголовное дело против бывшего советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Отмечается, что уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера, было решено прекратить после тщательной проверки фактов. Трамп отметил, что преследовавшие Флинна чиновники из администрации предыдущего президента Барака Обамы — «очень нечестные люди», добавив, что считает это государственной изменой.

Байден считается одним из главных конкурентов действующего главы государства на президентских выборах в 2020 году. Джо поддержали сенатор Берни Сандерс, экс-президент США Барак Обама, сенатор Элизабет Уоррен, а также бывший кандидат в президенты США и госсекретарь США Хиллари Клинтон. При этом его кампания проходит на фоне обвинений в сексуальных домогательствах: бывшие помощницы заявляют о его непристойном поведении.

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