США обнародуют доказательства вмешательства России в президентские выборы

Конгресс США готов обнародовать по меньшей мере 53 стенограммы, якобы доказывающие российское вмешательство в президентские выборы в стране. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо исполняющего обязанности директора национальной разведки США Ричарда Гренелла.

«Все стенограммы с нашей необходимой редакцией могут быть обнародованы без каких-либо опасений разглашения секретных материалов», — говорится в послании, адресованном председателю комитета по разведке палаты представителей США Адаму Шиффу. Отмечается, что 43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года.

Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

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