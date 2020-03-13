Facebook и Twitter удалили «вмешавшиеся» в выборы США аккаунты, связанные с Россией. Об этом компании сообщили в пресс-релизах, опубликованных в четверг, 12 марта.

Так, глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глэйхер опубликовал на сайте компании заявление о том, что 12 марта были удалены 49 учетных записей Facebook, 69 сообществ и 85 учетных записей Instagram, причастных к иностранному вмешательству. По его словам, эти страницы использовались гражданами в Гане, Нигерии от имени лиц в России для публикации новостей о США, в том числе для разжигания межрасовой вражды.

Twitter заявила, что удалила 71 аккаунт, действовавший также из Ганы и Нигерии. По словам компании, у нее есть доказательства связи этих адресов с Россией. Каждый из этих аккаунтов «пытался сеять раздор, вступая в диалоги по социальным вопросам, расовому вопросу и гражданским правам», отметили в соцсети.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

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