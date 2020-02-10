Facebook удалит изображения массовой стрельбы в Таиланде

Компания Facebook удалит с платформы жестокие изображения массовой стрельбы в городе Корат, Таиланд, жертвами которой стали 30 человек. Об этом сообщает Bangkok Post.

Стрелок вел онлайн-трансляцию происходящего на своей странице в Facebook.

О решении компании удалить соответствующую информацию сообщил министр цифровых технологий и общества Баддхипонгсе Пуннаканта. Также власти Таиланда обратились к Google и YouTube, чтобы компании удаляли связанные со стрельбой изображения и видеозаписи.

Стрельба произошла 8-9 февраля. В субботу, 8 февраля, таиландский военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) застрелил на территории своей воинской части несколько человек, включая командира и 63-летнюю женщину. Затем он переместился в центр города и продолжил стрельбу в торговом центре Terminal 21, взяв людей в заложники.

Джакрапанту Томма удалось ликвидировать только на следующий день около 05:00 по московскому времени. К тому времени спецоперация длилась более 12 часов. Как сообщил премьер-министр страны, мотивом нападавшего стала обида из-за сделки с землей, по результатам которой он почувствовал себя обманутым.

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