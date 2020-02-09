Устроившего стрельбу в Таиланде военного ликвидировали

Военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, ликвидировали. Об этом сообщает Reuters.

По информации Thairath TV, стрелка ликвидировал спецназ, передает РИА Новости.

По последним данным, в результате действий военного погибли 25 человек, пострадали еще 63.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!