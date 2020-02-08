Устроившему стрельбу в Таиланде удалось покинуть здание торгового центра

Военнослужащему Джакрапанту Томме (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей, удалось покинуть здание захваченного им торгового центра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что военный вступил в перестрелку со спецназом, который ранее начал штурм торгового центра, на автостоянке, прилегающей к зданию. Там он выстрелил в газовый баллон, устроил пожар и скрылся.

Как сообщает телеканал, в результате перестрелки ранены двое спецназовцев. Местонахождение и судьба возможных заложников на данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что в здании ТЦ снова были слышны выстрелы. Всех работников и посетителей эвакуировали.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице.

После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. По последним данным, в результате погибли 20 человек, ранен еще 31. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

‌