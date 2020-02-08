Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео. Кадры публикует Telegram -канал «Раньше всех. Ну почти». Издание уточняет, что бойцы спецназа уже прошли первый этаж. Известно, что сам военнослужащий находится на четвертом этаже.

Ранее бойцы спецназа помогли вывести из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат) сотни людей. Пока неизвестно, сколько еще человек остается внутри здания. При этом полицейские попросили все местные телеканалы прекратить прямые трансляции из города в связи со скорым началом штурма.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, ранен 21, еще 16 нападавший продолжает удерживать в заложниках.

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