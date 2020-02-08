Спецназ Таиланда вывел сотни людей из захваченного стрелком торгового центра

В Таиланде бойцы армейского и полицейского спецназа вывели несколько сотен людей из торгового центра «Терминал-21», где военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) устроил стрельбу. Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

Пока неизвестно, сколько еще людей остается внутри торгового центра, уточняет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Момент эвакуации из торгового центра попал на видео.

Ранее стало известно, что россияне не пострадали при стрельбе в Таиланде.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и продолжил расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что «измотан» стрельбой по жертвам и не может пошевелить пальцем.

Выяснилось, что солдат похитил из военной части не менее 700 патронов. Кроме того, по данным издания Khaosod, он является профессиональным стрелком и неоднократно выигрывал в соревнованиях по стрельбе.

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.

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