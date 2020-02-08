Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

Более 20 человек были ранены в результате стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима (Корат). Об этом впервые объявила полиция, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках. Россиян среди жертв стрелка не оказалось, подтвердило посольство России в Таиланде.

Ранее сообщалось, что в торговом центре, где скрывается преступник, возобновилась стрельба. Спецназ заблокировал территорию вокруг ТЦ «Терминал-21», однако обезоружить солдата пока не удалось. Известно, что у него есть ручной гранатомет, а также 700 патронов, похищенных из военной части.

8 февраля Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливал людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

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