Число жертв таиландского стрелка достигло 20

Число жертв таиландского стрелка — солдата Джакрапанта Томмы (Jakrapanth Thomma) — достигло 20 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

При этом ранен 21 человек, еще 16 удерживает в заложниках нападавший. Известно, что все погибшие и пострадавшие при стрельбе — граждане Таиланда. Город, где произошла стрельба, расположен вдалеке от основных туристических районов страны.

Ранее бойцы спецназа помогли вывести сотни людей из торгового центра «Терминал-21» в городе Накхонратчасима (Корат). Пока неизвестно, сколько еще остается внутри здания. Правоохранительные органы приготовились к штурму.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

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