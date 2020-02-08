В здании захваченного стрелком ТЦ в Таиланде снова услышали выстрелы

В здании торгового центра, где скрывается с заложниками военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma), расстрелявший и ранивший десятки людей, снова услышали выстрелы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Thairath TV.

Из здания вывели всех работников и посетителей ТЦ. О местонахождении самого нападавшего и его предполагаемых заложников информации на данный момент нет.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице.

После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, https://lenta.ru/news/2020/02/08/tay31/ еще 31. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook. В одном из роликов он заявил, что так измотан стрельбой по людям, что не может пошевелить пальцем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

‌

‌ ‌

box#2526885