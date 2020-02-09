Названо новое число жертв стрельбы в Таиланде

Жертвами стрельбы в торговом центре в городе Корат на северо-востоке Таиланда стали 30 человек. Об этом в Twitter сообщило Таиландское информационное агентство со ссылкой на данные больницы имени Махарата.

По обновленным данным, ранения в результате стрельбы получили 58 человек. При этом ранее премьер-министр страны Прают Чан-Оча говорил, что в общей сложности погибли 26 человек, 57 были ранены.

Стрельба произошла 8-9 февраля. В субботу, 8 февраля, таиландский военнослужащий Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) застрелил на территории своей воинской части несколько человек, включая командира и 63-летнюю женщину. Затем он переместился в центр города и продолжил стрельбу в торговом центре Terminal 21, взяв людей в заложники.

Джакрапанту Томма удалось ликвидировать только на следующий день около 05:00 по московскому времени. К тому времени спецоперация длилась более 12 часов. Как сообщил премьер-министр страны, мотивом нападавшего стала обида из-за сделки с землей, по результатам которой он почувствовал себя обманутым.

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