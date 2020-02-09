Назван мотив устроившего стрельбу в Таиланде военного

Мотивом военнослужащего Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma), который ранил и расстрелял десятки людей при захвате торгового центра в Таиланде, был конфликт на бытовой почве. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, пишет РИА Новости.

По словам политика, между Томму и его сослуживцами разгорелся конфликт из-за продажи дома.

По последним данным, в результате действий военного погибли 27 человек, включая бойцов спецназа, гражданских лиц и самого стрелка. Пострадали еще 57 человек, из них 45 уже выписаны из медучреждений.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации преступник был ликвидирован.

8 февраля Томма убил своего командира и еще двух человек в военном лагере, угнал джип и начал расстреливать людей на улице. После этого он отправился в торговый центр, где вновь открыл стрельбу. В ходе нападения он вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook.

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