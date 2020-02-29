Facebook и Twitter усомнились в наличии российских фейков о коронавирусе

Представители компаний Facebook и Twitter не обнаружили причастность российских властей к созданию фейков о коронавирусе. Об этом пишет PC Magazine.

«В целом, наше расследование не подтвердило эту претензию», — заявил глава отдела целостности платформы Twitter Йоэль Рот. По его словам, Twitter не обнаружил какой-либо координированной кампании по дезинформации.

Глава службы кибербезопасности в Facebook Натаниэль Гляйхер отметил, что компания запросила у Госдепартамента доказательства выдвинутых обвинений, однако запрос остался без ответа. «Когда вы не делитесь доказательствами, но делаете широкое заявление, становится невероятно трудно понять, есть ли что-то там вообще», — посетовал он.

22 февраля издание The Straits Times написало, что Госдеп США заподозрил Россию в распространении фейков о коронавирусе. Согласно данным американских чиновников, тысячи аккаунтов, связанных с Россией, якобы скоординировано распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Они также продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что «российские злоумышленники вновь пытаются угрожать общественной безопасности, отвлекаясь от глобальных действий в области здравоохранения».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эти обвинения, назвав их «намеренным вбросом».

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