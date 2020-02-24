Китай отреагировал на заявление США о российских фейках про коронавирус

Страны должны объединяться и сотрудничать перед общей угрозой в области здравоохранения. Таким образом представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отреагировал на заявление США о российских фейках про коронавирус, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что перед лицом эпидемии необходимо опираться на науку, разум и сотрудничество.

Госдеп США ранее заподозрил Россию в распространении дезинформации о коронавирусе. Согласно данным американских чиновников, тысячи аккаунтов, связанных с Россией, распространяют в социальных сетях ложную информацию о болезни, подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Они также продвигают идею о том, что за вспышкой COVID-2019 стоит правительство США, таким образом нанося ущерб репутации страны.

В Госдуме эти обвинения резко раскритиковали. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков обратил внимание на то, что биологическое оружие разрабатывается целым рядом государств и США в этом вопросе находятся на ведущих ролях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подобные заявления намеренным вбросом.

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