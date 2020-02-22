В России ответили на обвинение Госдепа в фейках о коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление Госдепа США о подозрениях России в распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аккаунты есть разные, в том числе те, которые набирают себе подписчиков любой ценой и распространением информации, которая востребована, а информация о коронавирусе более чем востребована», — предположил он.

Также Новиков обратил внимание, что биологическое оружие разрабатывается целым рядом государств, и США в этом вопросе находятся на ведущих ролях. «Есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается», — сказал депутат.