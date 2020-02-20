Стало известно о первых жертвах охваченного коронавирусом лайнера

Два пассажира охваченного коронавирусом лайнера Diamond Princess умерли в больнице. Об этом стало известно ТАСС.

Зараженные находились в одной из японских больниц. Жертвами стали мужчина и женщина возрастом около 80 лет. По данным российского посольства в Японии, умершие не являются гражданами России.

Корабль Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама 5 февраля после того, как у некоторых пассажиров на борту были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. По данным Министерства здравоохранения Японии, всего вирусом заразились более 600 пассажиров. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

19 февраля стало известно, что здоровых пассажиров начнут выпускать с корабля. Лайнер должны были покинуть порядка 500 человек, у которых не обнаружен вирус.

По данным на 20 февраля, в мире коронавирусом заразились более 75 тысяч человек, умерли более 2 тысяч, а выздоровели более 16 тысяч пациентов. Вспышка смертельного коронавируса была впервые зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зараженных находятся в центральной части Китая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!