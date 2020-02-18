Япония опровергла информацию о двух зараженных коронавирусом россиянах

Власти Японии опровергли информацию о двух зараженных коронавирусом россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что инфицирован был только один турист из России, а его супруга, у которой ранее предполагали наличие COVID-19, оказалась здоровой. Она была госпитализирована в больницу префектуры Канагава с высоким риском заражения.

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Ранее посольство России в Японии сообщило, что российский путешественник, который находился на борту лайнера Diamond Princess, вставшего на якорь из-за карантина, заразился коронавирусом и находится под наблюдением в больнице префектуры Аити.

Кроме того, 18 февраля Министерство здравоохранения Японии предоставило последние данные о числе заразившихся вирусом COVID-19 на борту Diamond Princess. За последние сутки число зараженных среди пассажиров и экипажа увеличилось на 88 и составило 542 человека.

Круизный лайнер Diamond Princess пришвартовался у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых пассажиров, находящихся на борту, были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

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