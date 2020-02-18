Число зараженных на охваченном вирусом лайнере с россиянами перевалило за 500

На охваченном коронавирусом лайнере, который встал на якорь у берегов Японии, выросло число инфицированных пассажиров. Об этом сообщает газета Japan Times.

Таким образом, по последним данным Министерства здравоохранения Японии, число зараженных смертельным китайским вирусом COVID-19 увеличилось на 88 и составило 542 человека.

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Ранее 17 февраля стало известно, что среди новых зараженных оказалась одна россиянка. Как сообщили в посольстве России в Японии, женщину госпитализируют и окажут необходимую помощь.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

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