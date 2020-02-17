Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

Российская туристка заразилась смертельным вирусом на круизном лайнере в Японии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Японии.

Уточняется, что в ближайшее время россиянку госпитализируют в больницу, где она пройдет курс лечения.

16 февраля сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа на лайнере достигло 355. Власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные же должны оставаться на судне до окончания 14-дневного карантина.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

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