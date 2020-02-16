Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии превысило 350

На карантинном лайнере Diamond Princessв Японии коронавирусной инфекцией заразились еще 70 человек. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Японии Като Кацунобу в эфире местного телевидения, передает РИА Новости.

По словам министра, общее число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа достигло 355. Отмечается, что россиян среди них нет.

Власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные останутся на лайнере до истечения срока карантина. Около десяти здоровых пассажиров старше 80 лет уже эвакуировали. Посольство США в Японии намерено вывезти своих граждан с судна чартерными рейсами в воскресенье, 16 февраля.

13 февраля число инфицированных коронавирусом на Diamond Princess возросло на 44 и достигло 218.

5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на лайнере находятся около 3,7 тысячи пассажиров из более чем 50 стран. Все они останутся в своих каютах на 14-дневный карантин. Россиян среди заболевших нет.

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