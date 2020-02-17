Число зараженых на круизном лайнере в Японии выросло почти на сотню

На лайнере Diamond Princess, который встал на якорь у берегов Японии из-за карантина, зафиксировано еще почти сто случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщат The Guardian.

Согласно последним данным, число инфицированных среди пассажиров и членов экипажа выросло на 99 и составило 454 человека.

Ранее 17 февраля стало известно, что среди новых зараженных оказалась одна россиянка. Как сообщили в посольстве России в Японии, а женщину госпитализируют и окажут необходимую помощь.

16 февраля число инфицированных коронавирусом на корабле возросло на 70 и достигло 355 человек. Власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные должны оставаться на судне до окончания 14-дневного карантина.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!