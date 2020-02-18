Второй россиянин заразился коронавирусом

Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства России в Японии.

Инфицированным оказался супруг россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса в понедельник, 17 февраля. «В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально», — поясняется в публикации.

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Кроме того, уточняется, что его жена госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава с учетом высокого риска инфицирования.

Ранее 18 февраля Министерство здравоохранения Японии предоставило последние данные о числе заразившихся вирусом COVID-19 на борту Diamond Princess. За последние сутки число зараженных среди пассажиров и экипажа увеличилось на 88 и составило 542 человека.

Круизный лайнер Diamond Princess встал на якорь у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как у некоторых находящихся на борту обнаружились симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января.

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