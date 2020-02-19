Рошаль поздравил эвакуированных из Китая россиян с завершением карантина

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль поздравил россиян, эвакуированных из китайского Уханя — очага распространения смертельного коронавируса — с окончанием карантина. Соответствующее видеообращение публикует Telegram-канал «Общероссийский народный фронт — ОНФ».

«Представляете, если бы каждый из нас оказался в этой ситуации? Это было совсем не просто. Я хочу сказать огромные слова благодарности тюменцам за то, что они сделали все необходимое, гостеприимно и спокойно, для того, чтобы карантин этот закончился», — сказал сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

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Также доктор поблагодарил правительство, армию, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минздрав за организацию карантина.

Ранее в феврале Рошаль призвал не бояться коронавируса, поскольку руководство России сделало все для того, чтобы не началась эпидемия. По его мнению, важнее всего обращать внимание на вспышки гриппа и ОРВИ, которые уносят значительное число жизней россиян.

5 февраля Россия эвакуировала из Уханя 144 человека, 122 из которых — россияне, остальные — граждане стран СНГ. Затем их отправили в Тюмень на двухнедельный карантин. Ни у кого из граждан коронавирус выявлен не был.

По данным на 19 февраля, в мире от коронавируса умерли 2004 человека. Заражены 74,1 тысячи, выздоровели более 14,3 тысячи. В России было двое инфицированных граждан КНР, они прошли лечение и выписаны из больниц. Кроме того, китайский вирус выявлен у одного россиянина, находящегося на борту лайнера Diamond Princess, который встал на якорь у берегов Японии из-за карантина.

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