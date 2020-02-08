Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль оценил статистику осложнений и гибели россиян из-за врачебных ошибок, озвученную главой Минздрава Михаилом Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рошаля, в настоящий момент в России 0,8 процента ошибок от всего количества больных, тогда как в Европе этот показатель равен примерно 10 процентам. «Речь идет не о 70 тысячах погибших. Эта цифра включает и различные не смертельные осложнения, которые могут возникать в процессе диагностики и лечения больных», — объяснил он.

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Президент НИИ подчеркнул, что подобные сведения необходимо публиковать для того, чтобы улучшать статистику.

Ранее Мурашко заявил, что врачебные ошибки и непрофессионализм медработников приводят к более чем 70 тысячам случаев осложнений каждый год, а случаи смерти бывают даже при использовании простых лекарств и медоборудования. По словам главы Минздрава, безопасность медицинской помощи находится на низком уровне. Он попросил ректоров вузов включить вопросы безопасности медпомощи и ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами, в учебные программы.

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