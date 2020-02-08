Минздрав озвучил статистику гибели россиян из-за врачебных ошибок

Врачебные ошибки и непрофессионализм медработников косвенно приводят к гибели более 70 тысяч россиян каждый год. Такую статистику озвучил на заседании совета ректоров медицинских вузов глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Он привел примеры, когда люди погибают от ошибок при введения лидокаина (анестетик, применяемый также против аритмии; за пять лет было 80 подобных смертей) и даже при неправильном использовании каталок, из-за которых, по словам министра здравоохранения, гибнет минимум 1-2 человека в год, а также бывают случаи тяжелых увечий.

Мурашко считает, что перечисленные им факты говорят о том, что безопасность медицинской помощи находится на низком уровне и попросил ректоров вузов включить вопросы безопасности медпомощи и ее качества, в том числе безопасного обращения с лекарственными препаратами, в учебные программы.

Также министр здравоохранения заявил, что проблема кадров в регионах только усугубляется. По его словам, сейчас сложно найти не только хороших медиков или главного врача, но даже чиновников от медицины. «Они меняются на сегодняшний день — я уже перестал запоминать! — в некоторых регионах за два года поменялось пять человек. Причем ни один вновь приходящий абсолютно не становится лучше предыдущего», — возмутился Мурашко.

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