Названы способы вмешательства России в будущие американские выборы

Министерство внутренней безопасности США и ФБР предупредили, как Россия якобы будет пытаться вмешаться в американские выборы 2020 года. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальный документ ведомств.

По мнению силовиков, Москва может тайно консультировать или финансировать того или иного кандидата или его предвыборный штаб. Для помощи Россия может провести хакерскую атаку, «слить» чувствительную информацию, использовать фейковые аккаунты в соцсетях для влияния на мнение избирателей. Также они допустили использование Москвой экономических и бизнес-рычагов, а также СМИ для воздействия на политические цели в США.

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Кроме того, спецслужбы указали на возможности России повлиять на избирательную инфраструктуру, включая систему подсчета голосов и базу данных избирателей.

Последние несколько лет регулярно обсуждаемой темой в американских СМИ было влияние России и Владимира Путина на политику в США. Первоначально, с конца 2016 года, она касалась вмешательства Москвы в президентские выборы. В настоящее время журналисты в том числе продолжают обсуждать возможное сотрудничество президента США Дональда Трампа и Республиканской партии с Москвой. Россия эти обвинения отрицает.

О том, что Москва могла вмешаться в текущий избирательный процесс в США, в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия пыталась помочь Берни Сандерсу, одному из кандидатов в президенты от Демократической партии.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, Демократы поддержат Джо Байдена.

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