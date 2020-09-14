Неизвестный в США тяжело ранил двоих полицейских и скрылся

Неизвестный подозреваемый, вооруженный пистолетом, подошел к припаркованной патрульной машине полиции американского Лос-Анджелеса и без предупреждения открыл огонь. Ему удалось тяжело ранить двоих полицейских и скрыться, пишет Los Angeles Times.

Издание ссылается на видео с камеры наблюдения, попавшее в распоряжение редакции. На нем видно, что стрелок подходит к автомобилю и стреляет с близкого расстояния, после чего убегает. Одному из раненых сотрудников полиции удается вызвать подмогу, на место происшествия приезжает сразу несколько патрулей.

Сообщается, что пострадавшие получили ранения головы, но, скорее всего, выживут. Это 31-летняя женщина, мать 6-летнего ребенка, и 24-летний мужчина. Они начали службу чуть более года назад, одновременно закончив обучение.

Возле больницы, куда они были помещены для операции, собралась небольшая группа протестующих. Известно, что они мешали проезду медицинских машин и по крайней мере один из них кричал, что желает пострадавшим смерти. В результате были задержаны два человека: один из протестующих и женщина, пытавшаяся помешать его аресту.

Эпизод сравнили с другим резонансным нападением. В 2014 году в Нью-Йорке были застрелены двое патрульных полицейских. Их убийца, афроамериканец Исмаил Абдулла Бринсли, заявил, что мстил за убитых при задержании чернокожих.