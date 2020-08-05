Подпольный оружейник при задержании открыл стрельбу по российским полицейским

В Солнечногорске при попытке задержания подпольный оружейник открыл стрельбу по полицейским. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Московской области.

По предварительным данным следствия, ранним утром 5 августа оперативники МВД пришли в квартиру жителя Солнечногорска с постановлением суда об обследовании жилища с целью проверки информации о причастности хозяина к незаконному обороту оружия.

В результате мужчина начал стрелять, ранив одного полицейского в живот и ногу. Стрелка задержали коллеги раненого. Пострадавший госпитализирован.

В ходе обыска в квартире задержанного изъят целый арсенал оружия, среди которого коробки с патронами, составные части разного огнестрельного оружия. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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