ФСБ показала видео операции против подпольных оружейников в 12 регионах России

ФСБ накрыла подпольную сеть торговли оружием в 12 регионах России. Видео спецоперации в понедельник, 3 августа, публикует РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность 42 человек, которые занимались модернизацией гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготавливали боеприпасы и сбывали их в различных субъектах страны.

В Москве и Московской области, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Амурской, Воронежской, Липецкой, Иркутской, Ростовской и Кемеровской областях изъяты 179 стволов и специальное оборудование, в том числе 3D-принтеры.

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