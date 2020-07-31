Спецоперация ФСБ по поимке экстремистов в Волгоградской области попала на видео

Спецоперация ФСБ в Волгоградской области по поимке участников экстремистской ячейки запрещенного в России религиозного движения «Таблиги Джамаат» попала на видео. Ролик в пятницу, 31 июля, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники спецназа ФСБ вытаскивают из автомобиля мужчину в сером восточном одеянии с перстнем на руке. Его заковывают в наручники и заводят в автобус. После следует еще одно задержание в квартире. Демонстрируются лежащие на полу экстремисты и кадры жилья, в котором они проживали.

В ходе операции сотрудники ФСБ задержали шестерых членов организации «Таблиги Джамаат». Проведены обыски и опрос свидетелей. У задержанных была найдена запрещенная экстремистская литература.

В 2009 году Верховный суд России признал «Таблиги Джамаат» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Религиозное движение также запрещено в ряде других стран, в том числе в Таджикистане, Киргизии и Казахстане.

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