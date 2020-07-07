ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Астраханской области. Об этом во вторник, 7 июля, в региональном управлении спецслужбы сообщили ТАСС.
По данным ФСБ, задержан мужчина, готовивший вооруженное нападение на административные здания.
Ранее 7 июля сообщалось, что в Крыму сотрудниками ФСБ задержаны трое главарей запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Кроме того, оперативники задержали четырех сторонников организации.
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