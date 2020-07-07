ФСБ задержала в Крыму главарей не совершившей ни одного теракта организации

В Крыму сотрудниками ФСБ задержаны трое главарей запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом во вторник, 7 июля, сообщает ТАСС.

Кроме того, оперативники задержали четырех сторонников организации. Оперативно-следственные действия в их домах проводили с раннего утра.

Деятельность «Хизб ут-Тахрир» запрещена в ряде мусульманских государств, однако многие правозащитные организации, в том числе «Мемориал», отмечают, что это «ненасильственная международная исламская организация», которая не совершила ни одного теракта.

В декабре прошлого года сообщалось, что ФСБ задержала двоих главарей и семерых членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске. Среди девяти задержанных были граждане России и уроженцы стран Центральной Азии. Действуя по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации, они распространяли в России идеологию, нацеленную на свержение насильственным путем действующей власти. На своих собраниях они вербовали в ряды террористов мусульман и трудовых мигрантов.

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