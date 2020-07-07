Россиянин пытался прислать подкрепление террористам в Сирии из Норильска

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался прислать подкрепление находящимся в Сирии террористам из Норильска. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по Красноярскому краю, передает РИА Новости.

Служба безопасности установила, россиянин был приверженцем радикального ислама. В 2018 году он, находясь в Норильске, пытался склонить другого гражданина России к вступлению в террористическую организацию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В марте стало известно, что придерживавшийся радикальных религиозных взглядов россиянин пытался сделать террориста из 15-летнего пасынка. Когда мальчику было семь лет, его мать вышла замуж за человека, который симпатизировал террористам и регулярно демонстрировал ребенку жестокие видео. Повзрослев, молодой человек пожаловался на отчима знакомым.

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