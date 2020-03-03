Россиянин решил сделать из пасынка террориста

Придерживавшийся радикальных религиозных взглядов отчим пытался сделать террориста из 15-летнего подростка. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает РИА Новости.

Как рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), когда мальчику было семь лет, его мать вышла замуж за человека, который симпатизировал террористам и регулярно демонстрировал ребенку жестокие видео. Повзрослев, молодой человек пожаловался на отчима знакомым, и те обратились в правоохранительные органы, после чего мужчину задержали. НАК представил журналистам видеоролик с пострадавшим подростком.

Видео: t.me/rian_ru

На видео молодой человек рекомендует не бояться сектантов и террористов и при встрече с ними обращаться в правоохранительные органы.

10 февраля сообщалось, что в Пермском крае суд вынес приговор отчиму, который избивал пасынка и ставил его коленями на макароны. Он истязал мальчика на протяжении нескольких лет, заставляя ребенка стоять коленями на макаронных изделиях и не пуская его в туалет.

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