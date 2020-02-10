Ставившему пасынка коленями на макароны россиянину вынесли приговор

Красновишерский районный суд вынес приговор жителю Пермского края, который избивал пасынка и ставил его коленями на макароны. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

По информации агентства, приговор был вынесен 10 февраля. 30-летнему мужчине назначили наказание в виде лишения свободы. Он получил четыре года и два месяца в колонии строго режима.

Об издевательствах пермяка над ребенком сожительницы стало известно в январе. Он истязал мальчика на протяжении нескольких лет, заставляя ребенка стоять коленями на макаронных изделиях без возможности сходить в туалет.

В конце 2019 года резонанс вызвала аналогичная история с восьмилетним мальчиком из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку. Крупа в результате вросла в колени. В суде родители признали свои вину лишь частично. 13 января стало известно, что ребенок останется с матерью Алиной Юмашевой — ее не лишили родительских прав и не ограничили в них. Подсудимая в ходе одного из судебных заседаний заявила, что данный способ наказания безболезненный.

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