Россиянин несколько лет избивал пасынка и ставил его коленями на макароны

Житель Пермского края, который избивал пасынка и ставил его коленями на макароны, пойдет под суд. Об этом во вторник, 21 января, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, 30-летний россиянин истязал ребенка сожительницы несколько лет. Мужчина заставлял мальчика долгое время стоять коленями на макаронных изделиях, не давая сходить в туалет.

В ходе предварительного следствия обвиняемый в истязании был заключен под стражу. Кроме того, следователем в территориальный отдел полиции было внесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Ранее громкий резонанс вызвала история с восьмилетним мальчиком из Омска, которого отчим в наказание ставил коленями на гречку. Крупа в результате вросла в колени. В суде родители признали свои вину лишь частично. 13 января стало известно, что ребенок останется с матерью Алиной Юмашевой — ее не лишили родительских прав и не ограничили в них. Подсудимая в ходе одного из судебных заседаний заявила, что данный способ наказания безболезненный.

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