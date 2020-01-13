Россиянин избивал шестерых детей без повода и лишился их после смерти жены

Жителя села Хмелевка в Алтайском крае заподозрили в избиении без повода шестерых детей. Об этом сообщили в пресс-центре управления Следственного комитета по региону, передает «Интерфакс».
Мужчина воспитывал шестерых детей, трое из которых — дети его сожительницы от первого брака. С августа 2019 года он «беспричинно, используя малозначительные поводы», бил детей руками, ногами и разными предметами.
Сейчас дети живут у родственников, так как их мать умерла несколько дней назад. Причину смерти женщины в СК не раскрыли.
СК возбудил уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК («Причинение физических или психологических страданий»).
Ранее стало известно, что восьмилетний мальчик из Омска, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке, останется с матерью Алиной Юмашевой — ее не лишили родительских прав и не ограничили в них. Мать заявляла, что перед этим испытала на себе такой метод наказания и сочла его безболезненным.