Задержание террориста во Владикавказе сотрудниками ФСБ попало на видео

Во Владикавказе задержание готовившего взрыв у администрации города террориста попало на видео. Ролик во вторник, 30 июня, в своем Telegram-канале публикует издание «Комсомольская Правда».

На кадрах видно, как оперативники ФСБ заламывают руки молодому человеку в белой майке и надевают на запястья наручники. После его отводят в сторону от шоссе, на котором стоит его машина, и спрашивают, зачем он сюда приехал. Задержанный сообщает, что должен был забрать портфель, его содержимое также демонстрируется в ролике. Видны провода, компоненты взрывного устройства, включающие в себя поражающие элементы в виде пластиковой бутылки, наполненной гвоздями.

30 июня сообщалось, что во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Подозреваемый 30-летний россиянин планировал взрыв у администрации города.

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