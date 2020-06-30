ФСБ задержала готовившего теракт во Владикавказе сторонника ИГ

Во Владикавказе ФСБ задержала сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом во вторник, 30 июня, со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, подозреваемый 30-летний россиянин планировал взрыв у администрации города. После его задержания сотрудники ФСБ обнаружили тайник, в котором находились компоненты для изготовления взрывного устройства. В его телефоне была найдена переписка с заграничными членами террористической организации.

После совершения преступления подозреваемый, как полагают сотрудники спецслужбы, планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в помощи террористам.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

16 июня сообщалось, что директор ФСБ России Александр Бортников на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе.

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